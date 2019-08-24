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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saatli Medrese'nin açılışına katılacak, Selimiye Camisi, Ekmekçizade Kervansarayı ve Kapıkule'yi ziyaret edecek.

(Edirne/12.00/12.30/13.00/14.30)

2- AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında gerçekleştirilecek.

(Nevşehir/10.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde başlayacak.

(Biarritz)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Marmara Denizi'nin su altı yaşamını anlatan “Derin Akıntı” sergisinin açılışı Heybeliada Ruhban Okulu'nda AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/16.00)


SPOR

1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Yunanistan karşıya gelecek.

(Ankara/19.30/17.00)

2- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Antalya/İstanbul/21.45)

3- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Keçiörengücü-Osmanlıspor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altınordu-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla sürüyor.

(Ankara/16.30/Balıkesir/İzmir/21.45)

4- 2019 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak.

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Avusturya ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

6- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Üsküp/19.45)


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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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