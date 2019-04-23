GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları kabul edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/10.45)

2- TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü

- TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de yapılacak tören ile Birinci Meclis anma törenine katılacak, TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, 23 Nisan resepsiyonu verecek.

- TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

(TBMM/Ankara/09.00/09.15/10.00/11.30/19.00/14.00)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene katılacak, TBMM'nin açılış yıl dönümü resmi törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek.

- Kılıçdaroğlu, CHP MYK'ye başkanlık edecek ve TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda bulunacak.

(Ankara/09.15/11.30/14.00/16.00/19.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten gelecek çocuk heyetini Cumhuriyet Müzesi'nde kabul edecek.

(Ankara/13.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret edecek, makamında çocuklarla bir araya gelecek.

- Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak.

(Ankara/08.30/09.30/16.00)







EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına iştirak edecek.

(Ankara/10.45)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

2- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.

(Hartum)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.

(İstanbul/09.30/10.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ilk spor temalı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar"ın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.

(Kaunas/20.00/Atina/21.00)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.



(İstanbul/11.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Bankası karşılaşacak.



(İstanbul/14.00)











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