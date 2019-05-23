GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium'da düzenlenecek 12. Çalışma Meclisi'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlar ile bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliğine, Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Gençliği İftarı'na, Avcılar Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-23.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin tümü oylanacak, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Almanya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak ve farklı ülkelerin bakanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Leipzig)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "12. Çalışma Meclisi: Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" programına katılacak.

(Ankara/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaşacak.

(Ankara/10.00)

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endekslerini paylaşacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.

(Ankara)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığı çalışmaları kapsamında Raffles İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde Sırbistan'da düzenlenen ilk hafta üçüncü ve son gün maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/21.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

(Bursa/18.00/İstanbul/20.15)

5- TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

(Kocaeli/16.00)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Ankara/16.00)

7- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Polonya'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde A Grubu'nda Tahiti-Senegal, Polonya-Kolombiya, B Grubu'nda ise Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador müsabakaları yapılacak.

(Lublin/19.00/Lodz/21.30/Gdynia/19.00/Bydgoszcz/21.30)

8- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Tayland'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Suphanburi/14.15)





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