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GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu Bakanlığınca yapılan Mamak Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Gazetecilik Eğitim Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)

2- Sri Lanka'daki terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

(Hartum)

4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Sivas/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/19.00)

3- Dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta başlayacak.

(İstanbul/11.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında BOTAŞ ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango ile Tokat Belediye Plevne, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)


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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
  1. 22 NİSAN 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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