GÜNDEM ÖZETİ / 22 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu Bakanlığınca yapılan Mamak Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/09.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Gazetecilik Eğitim Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/13.00)







EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30)



2- Sri Lanka'daki terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.



(Ankara)



3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.



(Hartum)



4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.



(Trablus)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Sivas/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/19.00)

3- Dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta başlayacak.

(İstanbul/11.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında BOTAŞ ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango ile Tokat Belediye Plevne, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.