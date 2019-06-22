GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece'de Rumeli Kültür Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu-Sen İstanbul Buluşması’na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Göztepe, Fatih ve Demirkapı mahalleleri ile Bahçelievler'de Kartaltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/11.00-15.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'de Trabzonlu iş insanları ve kanaat önderleri ile kahvaltıda buluşacak, sahil boyunda kafeterya ziyareti yapacak, çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edecek, Bağcılar'da İSTOÇ'u ve Kadıköy'de Karadenizli Sporcular Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-16.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL



1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve meydana gelen sellere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.







SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Voleybolda 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Türkiye, Belarus ile karşılaşacak. Finalden önce oynanacak üçüncülük maçında Hollanda ile Estonya karşı karşıya gelecek.

(Tallinn/19.00/16.00)

3- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erecek.

(İstanbul/08.30)

4- 2019 Afrika Uluslar Kupası Mısır'da devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde A Grubu'nda Demokratik Kongo-Uganda, B Grubu'nda ise Nijerya-Burundi ve Gine-Madagaskar maçları yapılacak.

(Kahire/17.30/İskenderiye/20.00/23.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı Almanya-Nijerya, Norveç-Avustralya maçlarıyla başlayacak.

(Grenoble/18.30/Nice/22.00)





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