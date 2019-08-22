0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'ta düzenlenecek Tomor Dağı Şenlikleri’ne katılacak.

(Tiran)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile Bakanlıkta düzenlenecek Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ile görüşecek, Alparslan Türkeş Müze Evi'ni ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

4- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde Cibuti Sağlık Bakanı Mohammed Warsama Dirieh ile görüşecek, ortak basın toplantısının ardından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ ile protokol imzalanacak.

(Ankara/14.30)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüşecek, Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın açılışına katılacak.

(Berlin)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında, LEADER Tedbirinin Lansman Toplantısı'na katılacak, Manisa'da Valiliği ziyaret edecek, ilk üzüm satışını gerçekleştirecek ve 2019 üzüm rekoltesini açıklayacak, bağda üzüm hasatına katılacak, süne ve çekirge mücadelesi için kınalı keklik salımı yapacak.

(Ankara/09.00-Manisa/12.00-12.30-13.45-14.15)

3- TÜİK, ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi ile haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ziyaret edecek.

(Ankara/17.30)

2- UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar oynanacak.

- Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)

3- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Ankara'daki A Grubu maçlarında mücadele edecek Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya ve Yunanistan takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla CP Ankara Hotel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.30)

4- Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başlayacak. Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

(Üsküp/19.45)


***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da bir eve kimyasal madde gönderildiği iddiası
    1. Adana'da bir eve kimyasal madde..
    2. Erzurum'da silahlı kavga: 2 ölü, 5..
    3. Parke yüklü tır refüje çarptı
    4. Galatasaray, Mitroglou ile yollarını..
    5. Başkent’te çekiciden düşen otomobil, 2..
    6. Çorlu’da geri dönüşüm fabrikasında..
    7. Meteoroloji uzmanından çarpıcı..
    8. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten..
    9. Mazgala sıkışan 2 ördek itfaiye..
    10. Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
    11. Galatasaray, Mitroglou'nu PSV..
    12. Galatasaray'dan 2 ayrılık birden!
    13. Diyarbakır’da şofben patlaması korkuttu
    14. Samandağ’da orman yangını kontrol..
    15. Karasu’da çıkan tartışma kanlı bitti:..
    16. Galatasaray'dan Ozornwafor açıklaması
    17. Haşdi Şabi liderinden "Irak eskiye..
    18. KYK öğrenci yurtlarına yüzde 20 zam..
    19. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    20. UMH güçleri, Trablus'taki stratejik..
    21. Olympiakos tur kapısını araladı
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ağustos 2019
    23. "Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar..
    24. İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu
    25. Rusya ve ABD'den 'gizli' görüşme!
    26. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    27. Süper Lig 2. hafta hangi maçlar..
    28. Yemen Cumhurbaşkanı'na "koalisyon..
    29. Ve o oyuncu Beşiktaş'ta! Sözleşme..
    30. Galatasaray'dan TFF'ye Mitroglou..
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'
    CHP'nin 2 numaralı ismi konuştu! 'O isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir'
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu
    Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetmişti! Valilik, iddialara son noktayı koydu