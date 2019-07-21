GÜNDEM ÖZETİ / 21 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek, Ayrancı Belediyesinin açılış programına katılacak.



(Karaman/14.15/15.15/16.30)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)







GÜNCEL



1- Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Düzce)



2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına iştirak edecek.



(Van/15.00)







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek, ödül törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)



2- Meksika'daki 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.



(Aguascalientes/04.00)

3- İtalya'daki 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ile finalde karşılaşacak.



(Trieste/21.00)



4- Litvanya'daki 19 Yaş Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2. Klasman müsabakaları, 5-8'incilik, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.



(Klaipeda/11.00/13.00/15.00/17.00)



5- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da başlayacak.



(Bakü)



6- Fransa Bisiklet Turu, Limoux ile Foix arasındaki 15. etap yarışıyla sürüyor.







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