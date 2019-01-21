0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

21 Ocak 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul boyama etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Ekonomi Şurası'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2- TÜİK, 2018 Aralık dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KYK Uluslararası İlişkiler Kampı'nın açılış dersine katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplanacak.

(Brüksel)

3- Filipinlerin Bangsamoro bölgesinde halk, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayacak referandumda oy kullanacak.

(Cotabato/Ankara)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor. 

(Washington) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşması görülecek.

(İstanbul/10.30)

- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/10.00)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Bursaspor-Fenerbahçe, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/19.00)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(Çanakkale/18.00)



***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 00:00
  1. 21 OCAK 2019
  2. gündem
  3. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 3..
    2. Kolombiya’da "Teröre Karşı Birlik"..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan..
    4. "Zirveye Arap ortak çalışmasının..
    5. Haber alınamıyordu! Yaşlı çiftin..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ocak 2019
    7. İran'dan uyarı üstüne uyarı: O ülkeye..
    8. İsrail'den skandal karar: Kapatılıyor
    9. Bakan Dönmez'den millli gelir..
    10. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
    11. Irak'ta DAEŞ saldırısı! 2 polis öldü
    12. Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali
    13. İş hanında yangın çıktı, tatlıcı..
    14. Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan..
    15. ABD Kongre üyesinden Esed açıklaması:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile..
    17. Maçın ardından
    18. Bir vahşet haberi de Osmaniye'den..
    19. Yunanistan'da '2 Türk gözaltına..
    20. Mısır ve Sudan'ın "su anlaşmazlığı"..
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!
    FETÖ firarisi Sami Boydak yakalandı!
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!