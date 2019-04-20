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Seçim 2019 Sayfası

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

20 Nisan 2019 Cumartesi 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TEB BNP Paribas İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nın basın toplantısına, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın vefatının 485. yılı etkinliğine ve 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabının ardından düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00/16.10)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katılacak.

(Antalya/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu yapılacak.

(Üsküp)

2 - Kazakistan'da 2. Geleneksel Sporların İhyası Uluslararası Etnospor Forumu'nun son gününde Etnospor ödülleri verilecek ve forumun sonuç bildirgesi kabul edilecek.

(Almatı)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı Etkinlikleri kapsamında, Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" düzenlenecek.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 172,4 kilometrelik Sakarya-İstanbul etabıyla sona erecek.

(Sakarya/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Boluspor-Gazişehir Gaziantep, Altay-Hatayspor, Afjet Afyonspor-Altınordu, Adanaspor-Adana Demirspor müsabakalarıyla sürecek.

(Bolu/14.00/İzmir/16.30/Afyonkarahisar/16.30/Adana/19.30)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Banvit-Beşiktaş Sompo Japan, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmaları yapılacak.

(Balıkesir/15.15/Sakarya/17.30)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının üçüncü ve son gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kayseri/14.00/16.30)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası ise tek maçla tamamlanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 32. hafta maçları yapılacak.


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 23:59
  1. 21 nisan 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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