GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği, Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret edecek, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenecek Milli Mücadele Paneli’ne katılacak.

- Şentop, İstanbul'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Rumeli Türkleri Vakfını ziyaret edecek.

(Amasya/11.30-14.00/İstanbul/19.00/20.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ İstanbul Şubesi'ni ziyaret edecek, Zeytinburnu Belediyesi 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00/19.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret edecek, Kocamustafapaşa'da vatandaşla buluşacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, AKÇADIR'a ziyarette bulunacak, Gaziosmanpaşa'da Ordu Korganlılar Derneği, Güngören'de Şoförler ve Otomobilciler Odası buluşmalarına ve Bayrampaşa'da STK'lerle toplantıya katılacak, Dernek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfını ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30-21.30)





EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanında inceleme yapacak, Fatih'te esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Beyoğlu Belediyesini ziyaret edecek, Beyoğlu'nda vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/10.00-16.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye’nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" ULAK Haberleşme AŞ basın toplantısına katılacak.

(Ankara/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi ile haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, nisan ayı inşaat maliyet endeksi ile 2017 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile bir araya gelecek.

(İsfahan)

2- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL



1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski sağlık çalışanı ve doktor 24 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/09.30)

- Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanması sürecek.

(Kayseri/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 kişinin yargılanması sürecek.

(Zonguldak/10.00)





SPOR

1- Basketbolda şampiyon belli oluyor.

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet sayısında 3-3 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin yedinci ve son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabakayı kazanacak takım 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

(İstanbul/20.00)

2- Voleybolda 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonu Estonya'da başlayacak.

- Başkent Tallinn'deki organizasyonun ilk gününde yarı final maçlarında Türkiye-Estonya, Hollanda-Belarus karşı karşıya gelecek.

(Tallinn/19.00/16.00)

3- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında, A Grubu'nda ev sahibi Mısır ile Zimbabve karşılaşacak.

(Kahire/23.00)

5- CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

(İstanbul/08.30)





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