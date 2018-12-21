GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası" finaline katılacak.

(Antalya/10.00)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirecek, Karakoyun Kentsel Dönüşüm Alanı, Eski Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Millet Bahçesi GAP Vadisi 3. Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/13.15 - 17.30)

3- TBMM Genel Kurulu'nda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinde son konuşmalar yapılacak, teklif ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı oylanacak.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 500 Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)



2- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul /11.00)

3- TÜİK, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi ile ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, kasımda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin verileri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısına katılacak, mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Marsa Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Valetta)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

5- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)





GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİM Ödül Töreni ile Necip Fazıl Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/19.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Buz Pateni Tesisi'nin açılışına ve Atatürk Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek Mevlid-i Nebi programına katılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/19.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki ile deplasmanda karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)





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