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GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 21 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı"na katılacak

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara)

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yunanistan temsilcisi AEK ile 22 Ağustos Perşembe günü oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçı öncesi müsabakanın yapılacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Bordo-mavili takım, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Atina/17.30/18.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

4- Atletizmde Turkcell Süper Lig final kademesi yarışmaları Bursa'da sona erecek.

(Bursa/15.20)


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:02
  1. 21 AĞUSTOS2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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