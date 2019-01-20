GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkanları aday tanıtım programı ile Vefa Yemeği'ne katılacak, Troya Belgeseli Çanakkale galasına iştirak edecek.

(Çanakkale/12.00/18.00/20.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"nın sonuç bildirgesini açıklayacak.

(Antalya/12.00)



3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Düzce/14.15)

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Amasya/14:00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, valilikler ile belediyeleri ziyaret edecek, MTA Elazığ Merkez Cipköy Jeotermal Kaynak açılışına katılacak ve AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Malatya/09.00/13.30/Elazığ16.00/17.30/18.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.

(Cotabato/Ankara)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.



(Antalya/16.00/Trabzon/19.00)



2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Türk ve yabancı yıldızlarının sahne alacağı "Tahincioğlu All-Star 2019" organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)



3- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Ümraniyespor-Altay, Hatayspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Giresunspor, Altınordu-Balıkesirspor Baltok karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İstanbul/Hatay/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Beşiktaş-Kırçiçeği Bodrum, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/Samsun/Ankara/16.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları-Halkbank, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/16.00)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00)

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları tamamlanacak.





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