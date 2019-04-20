GÜNDEM ÖZETİ / 20 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi"ne katılmak üzere Bağdat'a gidecek, hareketinden önce basın açıklaması yapacak.

(Ankara/08.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen'in 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, program öncesinde basın toplantısı yapacak.

(Antalya/11.00/14.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

(Hartum)



2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri ve Mili Egemenlik Yılı etkinlikleri kapsamında Ankara Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Engel Atlama Yarışması" düzenlenecek.

(Ankara/10.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonunca Kazakistan'da düzenlenecek 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu'na katılacak.

(Almatı/10.00)

2- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde 164,1 kilometrelik Bursa-Kartepe etabı geçilecek.



(Bursa/11.50)

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor-Antalyaspor, Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarıyla devam edilecek.



(Trabzon/Manisa/16.00/İstanbul/İzmir/19.00)



4- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Giresunspor-Abalı Denizlispor, Ümraniyespor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.



(Giresun/İstanbul/14.00/Ankara/19.30)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka, Türk Telekom-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00)



6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/14.00/16.15)

7- Voleybolda Efeler Ligi 3-4'üncülük serisi ilk maçında Galatasaray ile Halkbank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/15.00)

8- Voleybolda Efeler Ligi 7-8'incilik serisi ilk maçında Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00)



9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının ikinci gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Palandöken Belediyespor-Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.



(Kayseri/14.00/16.30)



10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 22. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 4 maçla başlayacak.





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