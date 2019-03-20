GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören Dutluk Kent Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/14.00)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara / 10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çağrı merkezinin açılışına, İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşmasına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Selçuk, İncirliova Özel Engelli Bakım Merkezi, sağlık ocağı ve rehabilitasyon merkezinin temelini atacak.

(Aydın/10.00-18.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aksaray Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Kurum ardından Bayburt Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, İmaret Tepe'de incelemelerde bulunacak.

(Aksaray/10.00/Bayburt/14.30-19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cermodern'de Projem Türkiye programına katılacak, Zonguldak'ta vatandaşlara hitap edecek.

(Ankara/10.00/Zonguldak/13.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Isparta Belediyesini ziyareti sonrası açık hava toplantısı düzenleyecek; Antalya'da ise belediye ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı salon toplantısına katılacak.

(Isparta/13.15/14.00/Antalya/16.15/17.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesinde Yusufça Belediyesi ziyareti, AK Parti Belde teşkilat binası açılış töreni katılımı ve esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla buluşma programına iştirak edecek.

(Burdur /16.00/20:30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Malatya'da İl Başkanlığı ve İl Gençlik Kollarını ziyaret edecek, Battal Gazi Devlet Hastanesi temel atma töreninin ardından Darende ilçesinde esnaf ziyaretleri yapacak, ilçe seçim irtibat bürosundaki seçmen buluşmasına katılacak.

(Malatya/10.30/11.00/17.00)

7- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çark Caddesi'nde Tank Palet Fabrikası özelleştirmesi ile ilgili basın açıklaması yapacak.

(Sakarya/13.30)





EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Belediye 62 Proje açılışını yapacak, SKM ve esnafla bir araya gelecek, İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunacak.

(Tunceli/11.00/13.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Göbeklitepe'nin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Ticaret Borsasını ziyaret edecek, halka seslenecek.

(Şanlıurfa/12.30-18.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de esnafla bir araya gelecek.

(Nevşehir/10.00/Kırşehir/13.30/Kırıkkale/18.00)

4- TÜİK, şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında temyiz kararı açıklanacak.

(Lahey/Saraybosna)

2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.

(Christchurch/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski Manisa Merkez Komutan Vekili Albay Murat Yılmaz'ın da yargılandığı darbe girişimi davası 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Manisa/09.30)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Adana/16.00)

SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik kaykay parkuru tanıtımına, Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu ile Beykoz Stadı'nın açılışına katılacak. Beykoz'da esnafı ziyaret edecek, “Gençler Soruyor Bakanı Cevaplıyor” programına iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.30/19.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı ilk iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/18.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki'yi Volkswagen Arena'da konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İzmir/20.30)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Saugella'yı Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(Aydın/19.30)





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