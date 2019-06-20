GÜNDEM ÖZETİ / 20 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te Tüm İç Giyimciler Sanayiciler Derneği üyeleri ve esnafı ile kahvaltıya, Bakırköy'de Berberler Odası fuar açılışına, Fatih'te Midyatlılar Buluşması'na katılacak, Beyoğlu'nda Sivas Dernekler Federasyonuna ziyarette bulunacak, Kartal'da Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30-19.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, ilkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ele alınacak.

- Akdeniz Parlamenter Asamblesi tarafından düzenlenen "Güvenlik ve Göç" Toplantısının ikinci gün oturumu yapılacak.





(TBMM/14.00/11.00/09.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisi uğurlama programına katılacak, Bilecik İli ve İlçeleri Kültür Derneği ve Bilecik Yenipazar Derneğini ziyaret edecek.

(Kocaeli/12.00/Bilecik/20.00/21.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyatları ile haziran ayı Tüketici Güven Endeksini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi (Gıda, İçecekler ve Tütün), 2018" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/12.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

(İsfahan)

2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi üye ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

(Brüksel)



3- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.



(Kahire)



4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep)







GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/10.00)

- Terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda yaz spor okulu etkinliğine katılacak, öğrencilerle vapur seyahati yapacak ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri ile buluşacak.

(İstanbul/10.30/16.30/20.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta üçüncü gün maçında Brezilya'yı konuk edecek.

- Günün ilk maçında Belçika ile İtalya karşılaşacak.



(Ankara/19.00/16.00)



3- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.



4- 6. CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.



(İstanbul/08.30)

5- Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan Türk Milli Takımı'nda teknik heyet ve sporcular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek "medya günü" etkinliğinde gazetecilerle buluşacak.

(İstanbul/10.30)



6- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarda üçüncü ve son maçlar tamamlanacak. E Grubu'nda Kamerun-Yeni Zelanda, Hollanda-Kanada, F Grubu'nda ise İsveç-ABD, Tayland-Şili karşı karşıya gelecek.



(Montpelliler/Reims/19.00/Le Havre/Rennes/22.00)



7- 2019 Kupa Amerika, Brezilya'da sürüyor. B Grubu'nda Kolombiya-Katar ve Arjantin-Paraguay maçları yapılacak. (00.30 / 03.30)







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