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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

02 Temmuz 2019 Salı 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'de

- Erdoğan, Japonya’daki temaslarının ardından başkent Tokyo’dan Çin’in başkenti Pekin’e geçecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Pekin)

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.

(Moskova)

3- CHP, MHP, HDP ve İYİ Partinin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)


EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi 28 ülkenin liderleri, birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak üzere tekrar bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)



GÜNCEL

1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

(Sivas/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı" açılış toplantısına katılacak.

(Konya/09.30)

3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

4- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

(İstanbul/15.00)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Rotterdam/15.00)

3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

4- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Tunus ve Angola-Mali, F Grubu'nda ise Benin-Kamerun ve Gine Bissau-Gana maçlarıyla grup müsabakaları tamamlanacak.

(Süveyş/22.00/İsmailiye/22.00/19.00/Süveyş/19.00)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.



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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 00:01
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