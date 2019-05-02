GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kuruluna katılacak.



(Ankara/11.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adli İstatistiklerin Kapasitesinin ve Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi programına iştirak edecek.



(Ankara/10.00)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Aileye Değer, Türkiye'ye Değer" temasıyla düzenlenecek 7. Aile Şurasına katılacak.

(Ankara/13.00)



3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen Sıfır Atık Eko Bilim Fuarını ziyaret edecek.

(İstanbul/14.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yabancı Dil Eğitim Forumuna iştirak edecek.



(Ankara/09.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00)



7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "1. Uluslararası Adalet Kongresi"ne katılacak.



(Rize/09.30)

8- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)







EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında düzenlediği, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Sanayi Günü etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında, Türkiye-Gine Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi KKTC Paketi Projesi, SSB-STM Hücumbot Geliştirme Projesi İş Birliği Protokolü, SSB-Meteksan Savunma Taşınabilir Elektronik Taarruz Projesi imza törenlerine, Büyük Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında TUSAŞ-AIOLOS mühendislik paketi sözleşmesi imza törenine katılacak ve yabancı heyetlerle görüşecek.

(İstanbul/10.00-11.20)

3- TÜİK, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.15)

2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Caracas/Ankara)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- "36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.



(Ordu/16.00)



2- FETÖ davaları



- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Hakkari/09.30)







SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özel Çocuklar Şenliği ve "Futbolun Süperleri" ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/19.00)

2- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında Eintracht Frankfurt ile Chelsea ve Arsenal ile Valencia karşı karşıya gelecek.

(Frankfurt/Londra/22.00)



3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi 4. maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol karşı karşıya gelecek.



(Ankara/18.00)

5- Türkiye Futbol Federasyonu ve Digitürk tarafından düzenlenen "Futbolun Süperleri" ödül töreni, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek.



(İstanbul/18.30)







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