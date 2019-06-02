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GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

02 Haziran 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Yüksek Seçim Kurulunca 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri yapılacak.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30/21.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla bir araya gelecek, helikopterle trafik denetimine katılacak, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.00/20.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.30)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)


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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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