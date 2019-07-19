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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

19 Temmuz 2019 Cuma 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 19 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Kayısı Festivali'ne katılacak.

(Malatya/11.00-17.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, temmuz ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- TÜİK, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı düzenlenecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Parmakkapı Kazasker Mehmet Efendi Camisi'nin açılışına katılacak, burada cuma namazı ve hutbe irat edecek, yeni İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın göreve başlaması dolayısıyla İl Müftülüğünde düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/13.17/14.30)

2- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı 2 sanığın yargılanmasına 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/15.00)


SPOR

1- 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın basın toplantısı Beşiktaş Conrad Hotel'de yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası, Cezayir ile Senegal arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

(Kahire/22.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Pau'daki 13. etap yarışıyla devam ediyor.


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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 00:01
  1. 19 TEMMUZ 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
  2. gündem

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