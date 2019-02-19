GÜNDEM ÖZETİ / 19 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devredecek.

(TBMM/09.00)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Siyasi partiler, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday gösterecekleri isimlerin listesini saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına teslim edecek.

3- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Orhan Kemal Bulvarı esnafını ziyaret edecek, AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Fikret Yeni'nin seçim ofisinin açılışını yapacak, Bakım Yurdu Caddesi esnafı ve Adana Sanayi Odası ile Adana Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek.



(Adana/10.30/11.30/14.00/15.00/17.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2018 yılı yapı izin istatistikleri ile 2010-2017 dönemi sürdürülebilir kalkınma göstergelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, Swissotel The Bosphorus'ta devam ediyor.

(İstanbul / 09.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- FETÖ’nün eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e "kumpas" kurduğu iddiasıyla 18 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında polis, mahkeme başkanı ve gazetecileri dinledikleri, emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli 7'si firari 12’si tutuklu 44 polisin yargılanmasına, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik 5’i tutuklu 8'i firari 20 kişinin, "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçundan yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporla Kal Güvende Kal" projesine katılacak, Ege Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek ve Gençlik Merkezi Protokolü imza törenine katılacak, üniversitede öğrenci kulüpleriyle bir araya gelecek, Alsancak'tan Konak'a kadar bisiklet turuna katılacak.

(İzmir/10.00/11.30/12.30/16.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turun ilk maçlarına Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Lyon/Liverpool/23.00)

3- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı kulüp ile Dorak Tour arasında Vodafone Park'ta imzalanacak iş birliği anlaşmasıyla ilgili basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Voleybolda Efeler Ligi'nin 19. haftası Jeopark Kula Belediyespor-Arkas Spor, Fenerbahçe-Ziraat Bankası müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/17.00/İstanbul/18.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Karayolları, Mimar Sinan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Aydın/14.00)





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