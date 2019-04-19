GÜNDEM ÖZETİ / 19 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenecek, "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konulu konferansa katılacak.

(Ankara/09.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali ile Belek'te OHSAD tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Antalya/14.00)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/16.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Romanya 1. Dönem JETCO Protokolü İmza Töreni ile Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu Kapanış Oturumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.30/17.15)

3- TÜİK, 2017-2018 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, mart ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)









GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Gençliğe Yönelik Yayıncılık" başlıklı 7. Dini Yayınlar Kongresi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Düzce/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla yargılanan 16 öğretmenin davası görülecek.

(Sakarya/09.30)





SPOR

1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 194,3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabı geçilecek.

(Balıkesir/10.50)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

- Günün diğer maçında İspanya'nın Real Madrid ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımları karşılaşacak.

(İstanbul/20.15/Madrid/22.15)

3- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın açılış maçında Birevim Elazığspor ile Osmanlıspor, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak.

(Malatya/19.00)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00/Mersin/18.00)

6- Voleybolda Efeler Ligi 5-6'ıncılık serisi ilk maçında Tokat Belediye Plevne ile Maliye Piyango, Ali Yücel Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Tokat/18.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/18.00)

9- Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek iki takımın belli olacağı Erkekler 1. Lig final etabının ilk gününde Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda Sorgun Belediyespor-Palandöken Belediyespor, Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Kayseri/16.00/18.30)





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