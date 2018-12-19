GÜNDEM ÖZETİ / 19 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7 ila 14. maddeleri görüşülecek.

- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 78. Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/11.00/14.00)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, 2017 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 6 Batı Balkan ülkesi liderinin katılacağı toplantıya ev sahipliği yapacak.

(Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)





GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak, Çin Zhejiang Wu Operası-Büyük Vedası'nı izleyecek.

(Ankara/13.30/19.30)





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sürüyor.

- Kupanın ikinci gününde Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor, Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa-Menemen Belediyespor, Kayserispor-Altay, Trabzonspor-Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Van/13.00/Ankara/13.45/Kahramanmaraş/15.00 İstanbul/17.00/Kayseri/18.30/Trabzon/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

(İstanbul/20.15)

3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 10. ve son haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Türk Telekom, aynı ülkeden Partizan NIS takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Belgrad/22.00)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur 2. hafta maçında I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi s. Oliver ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi Carolo Basket'i konuk edecek, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.30/Kursk/19.00)

6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Chemik Police takımını Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(Hameenlinna/21.00/İstanbul/18.30)

7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

8- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.

(Krasnoyarsk/15.00)

9- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Maliye Piyango, Portekiz temsilcisi Sporting ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/18.00)

10- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'nın Hermes takımını Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Aydın/19.00)

11- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor.

- Organizasyonun ikinci yarı final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers karşı karşıya gelecek.

(Abu Dabi/19.30)









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