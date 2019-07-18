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GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/11.00)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Çaycuma Mobilya Fuarı açılış törenine katılacak, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek ve bazı fabrikaların açılış törenine iştirak edecek, Filyos Endüstri Bölgesi ve Liman Bölgesi ziyaretlerini gerçekleştirecek.

(Zonguldak/12.00/13.00/15.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni’ne katılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Türk diplomatın şehit edildiği saldırının ardından gelişmeler izleniyor.

(Erbil/Ankara)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 6 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

2- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Osman Kavala'nın tutuklu olduğu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Fenerbahçe Kulübünün Futbol A Takımı'nın 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonla basına tanıtılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst ile yapılacak iş birliği toplantısı kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla Vodafone Park'ta yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre arasındaki 12. etap yarışıyla devam edecek.

4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/18.15)

5- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

***


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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 00:02
  1. 18 Temmuz 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
  2. gündem

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