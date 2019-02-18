GÜNDEM ÖZETİ / 18 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya Valiliğini ve Belediye Başkanlığını ayrı ayrı ziyaret edecek, tarihi kültürel müze ve yapılarda incelemelerde bulunacak, Sultan II. Bayezid Külliyesi Camisi açılışına katılacak, turizm sektör temsilcileriyle buluşacak, esnafla bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Amasya/10.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tokat Valiliği ile Belediye Başkanlığına ayrı ayrı ziyarette bulunacak, Bilim ve Sanat Merkezi, Tasarım Atölyesi, Şehir Müzesi açılışlarına katılacak, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşacak, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda konuşacak.

(Tokat/09.45-15.30)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Valiliğini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Şehir Hastanesi'nde ambulans teslim törenine katılacak ve hastaneyi gezecek, sağlık çalışanlarıyla öğle yemeğine iştirak edecek, Yunus Emre Hastanesi'ne ziyarette bulunacak, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelecek, Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeğinde buluşacak.

(Eskişehir/10.30-18.30)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Dünya Melek Yatırımcılar Kongresi'ne katılacak. İzmir'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla buluşma ve lokma dağıtımı etkinliğine iştirak edecek, amatör spor kulübü yöneticileriyle ve Buca Cemevi'nde Alevi kurum temsilcileriyle toplantı yapacak, Karşıyaka Teşkilatı ile akşam yemeği organizasyonunda bir araya gelecek.

(İstanbul/09.00/İzmir/14.45-20.30)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı ile AK Parti Babaeski İlçe Binası ve Seçim Bürosu açılış törenine katılacak, esnafla bir araya gelecek. Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Tarım Orman Sektör Toplantısı ve Tapu Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Kırklareli/09.30-13.15/Edirne/14.00-16.45)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

3- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak, bölgedeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelecek.

(Ağrı/11.00/14.30)

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılanması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

3- Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 33 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Eskişehirspor ile Denizlispor arasında Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılacak karşılaşmayla tamamlanacak.

(Eskişehir/19.00)



3- Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Avrupa elemelerdeki son iki maç öncesi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/17.30)





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