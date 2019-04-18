GÜNDEM ÖZETİ / 18 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Diplomasi Kurumu ev sahipliğinde yapılan, "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi" başlıklı teknik destek projesinin tanıtım toplantısı ile Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneğince düzenlenen "Egemenlik Konseri"ne katılacak.

(Ankara/10.00/TBMM/19.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "İşi̇n Geleceği̇, Tehdi̇tler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her iki bakanlık arasında Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Meclis Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Trabzon Günleri" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk 2018" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen Konfederasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan ​​​​Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/ 10.30/13.30)

2- Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Türkiye'nin de "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.

(Moskova)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski vergi müfettişi ve öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

- Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde "zümre başkanı" olduğu iddia edilen Erol Arslan ile örgüt içerisinde "öğretmen" statüsünde yer aldığı iddia edilen eşi Yasemin Arslan'ın yargılanmalarına devam edilecek.

(Erzurum/15.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararı bozulan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın yargılanmasına başlanacak.

(Malatya/10.00)





SPOR

1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 122,6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabı geçilecek.

(Çanakkale/11.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Moskova/20.00)

3- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Chelsea-Slavia Prag, Eintracht Frankfurt-Benfica, Valencia-Villarreal, Napoli-Arsenal karşı karşıya gelecek.

(Londra/Frankfurt/Valencia/Napoli/22.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/13.00/15.00)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 1955 Batman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol karşılaşacak.

(Batman/15.00)









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