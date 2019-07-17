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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sorgun ilçesinde Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personeli Hakim Yasin Tüysüz'ün cenaze törenine katılacak, Valilik, Belediye, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Yozgat Adliyesi ve Yozgat Barosunu ziyaret edecek.

(Yozgat/12.50-16.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/12.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı"na katılacak.

(Ankara/09.30/15.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye - Karadağ Revize STA Protokolü İmza Töreni" ile şehit esnaf yakınlarının katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Anma Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30/14.00)

3- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini, mayıs ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TCMB, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyindeki Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de yapılacak.

(İstanbul/14.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamları arasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

- Malatya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde mahrem imamının yargılandığı davaya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Malatya/09.30)

- Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edilecek.

(Düzce/11.00)


SPOR

1- Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

(İstanbul/21.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, Albi - Toulouse arasındaki 11. etap yarışıyla devam edecek.

3- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Tunus ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kahire/22.00)

4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda İtalya ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/18.15)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

6- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları devam ediyor.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
  1. 17 Temmuz
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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