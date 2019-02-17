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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

17 Şubat 2019 Pazar 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış törenine ve partisinin Balıkesir mitingine katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Balıkesir/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/12.00/15.30)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/16.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya gelecek, taksi durağına ziyarette bulunacak, Akdere, Küçük Kayaş Mahallesi seçim bürolarının açılışına, MHP Sağduyunun Birlikteliği Programı MHP Meclis Üyesi aday adaylarının tanıtımına ve teşkilat mensuplarıyla toplantıya iştirak edecek.

(Ankara/11.00-20.30)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve tarihi cezaevini ziyaret edecek, Sakarya Caddesi'nde esnafla buluşma programına, Sinop Turizm Merkezi'nin açılışı ve turizm sektör toplantısına, Hamsilos Yolu Projesi ile ilgili gençlerle buluşma programına, sivil toplum kuruluşları ile toplantıya katılacak, Yalı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Sinop/11.30-17.00)



EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nakkaştepe Millet Bahçesi ile Nevmekan Bağlarbaşı'nı ziyaret edecek, Kitap Fuarı'nın kapanış programına katılacak.

(İstanbul /15.00-17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi, teknopark ve Ezine Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Gıda OSB'ye ziyarette bulunacak ve Ezine Gıda İhtisas OSB'nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Çanakkale/13.00-19.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında Suriye konulu oturuma katılacak ve çeşitli görüşmelerde bulunacak.

(Münih)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Trabzon/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Altınordu-Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor-Giresunspor ve Adanaspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(İzmir/Ankara/16.00/Afyonkarahisar/Adana/19.00)

3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Ankara/19.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Beşiktaş-BOTAŞ, Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Mersin/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Çanakkale Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş, Türk Hava Yolları-Karayolları ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/16.00/17.00/17.30/Bursa/17.30)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftası Tokat Belediye Plevne-Galatasaray ve Maliye Piyango-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Tokat/15.30/Ankara/16.30)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası 4, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası tek maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

***

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 00:01
  1. 17 Şubat 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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