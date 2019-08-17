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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.

(Nevşehir/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu arasındaGeçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılacak.

(Hartum)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Kayseri/Sivas/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Fatih Karagümrük-Bursaspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/19.15/Adana/Ankara/21.45)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam ediyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.30)


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:01
  1. 17 Ağustos
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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