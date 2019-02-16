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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:13
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/09.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, millet bahçesi alanı ile TOKİ konutlarında inceleme yapacak, Mir Kalesi'ni ve üniversite yerleşkesini ziyaret edecek.

(Hakkari/10.00-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kuruluna ve Etimesgut'ta AK Parti SKM açılışına katılacak, STK ve parti temsilcileriyle buluşacak, seçim irtibat bürosu açılışları gerçekleştirecek.

- Esnaf ziyareti yapacak Soylu, MHP ilçe teşkilatını ziyaret edecek, gençlerle buluşacak, Çankırılılar Derneğinin gecesine iştirak edecek.

(Ankara/10.00-19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Valiliği, Özel Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(Manisa/10.00-15.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, yeni devlet hastanesinde incelemede bulunacak.

(Ağrı/10.00-14.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurtlu Ev Hanımları Buluşması'na katılacak, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek, Esenyurt Gençlik Kolları Söyleşi Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AB Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı'na ve AK Parti teşkilatının "Gönüller Buluşması Toplantısı"na katılacak.

(Aydın/11.00/15.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya gelecek gelecek, Trabzonspor Kulübü ile esnafı ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-15.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya ve Kocaeli'de Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek elektrik, gaz dağıtım sektörü ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

- Sakarya'da AK Parti SKM açılışına katılacak Dönmez, Kocaeli'de köprülü kavşak tanıtım programına katılacak, Kocaeli Ticaret Odasını ziyaret ederek meclis üyeleriyle sektör toplantısı gerçekleştirecek.

(Sakarya/09.30-13.00/Kocaeli/15.15-19.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Nijerya'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimleri takip edilecek.

(Abuja)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


KÜLTÜR SANAT

1- 69. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) ödüller sahiplerini bulacak.

(Berlin)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kilis Valiliğini ve SKM'yi ziyaret ederek esnaf ziyareti yapacak, Kent Orman Evleri temel atma ve Kilis Belediyesi Bisiklet Dağıtım törenlerine katılacak, Kilis Belediyesi Kadınlar Spor ve Sağlık Merkezi ile Bakanlık Spor Kompleksi'nde incelemede bulunacak.

- Kasapoğlu, Gaziantep'te okul kulüplerine spor malzemesi dağıtım törenine katılacak, Gaziantep ASKF'yi ve Bossan Halı Fabrikasını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(Kilis/09.30-13.00/Gaziantep/15.00-17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftaya Akhisarspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/Bursa/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta Hatayspor-Adana Demirspor, Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Boluspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Hatay/İstanbul/13.30/İzmir/16.00)

4- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Ankara Spor Salonu'nda Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/19.00)

5- Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.40)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Galatasaray, OGM Ormanspor-Kırçiçeği Bodrum, Bellona Kayseri Basketbol-Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Adana/Ankara/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 18. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, Ziraat Bankası-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/İzmir/16.00/Artvin/17.00)

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftası tek, Kadınlar Süper Lig'in 15. haftası ise 4 müsabakayla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 22. hafta 6, TFF 3. Lig'de ise 22. hafta 4 karşılaşmayla başlayacak.


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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:13
  1. 16 ŞUBAT 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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