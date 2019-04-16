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Seçim 2019 Sayfası

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

16 Nisan 2019 Salı 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gillette Milliyet sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Şehitkamil ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu'nda Gaziantep Gillette Bağış Etkinliği'ne katılacak.

(Gaziantep/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali Yardımcıları AFAD Koordinasyon Toplantısı Eğitim Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus İş Forumunun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksini, perakende satış ile ciro endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan ile Pentagon'da görüşecek.

(Washington)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılacak.

(Washington)

3- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Avustralya’nın Melbourne kentindeki temasları takip ediliyor.

(Melbourne)

4- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.

(Hartum)

5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya/09.30)

- Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanı 16 sanığın yargılandığı dava Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Kırıkkale/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve aralarında örgütün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılan iş adamı 9 sanığın yargılandığı dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/11.00)


SPOR

1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2019) başlayacak. Sporcular turun ilk yarışında 156,7 kilometrelik İstanbul-Tekirdağ etabında mücadele edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Moskova/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Juventus-Ajax, Barcelona-Manchester United karşılaşacak.

(Torino/Barselona/22.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00/Ankara/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik üçüncü ve son maçında Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Karayolları, Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:00
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