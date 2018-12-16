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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2018

ANADOLU AJANSI

16 Aralık 2018 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı seçilen Salome Zurabişvili'nin yemin törenine katılacak.

(Telavi)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamındaki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtlayacak.

(Doha)

2- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar izlenecek.

(Paris)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara) 

5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)


KÜLTÜR SANAT

1- Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.00)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya Beşiktaş-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor, Kayserispor-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.00/Malatya/13.30/Kayseri/16.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta Giresunspor-Hatayspor, Altay-Osmanlıspor, Boluspor-Altınordu, Adanaspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Giresun/İzmir/13.30/Bolu/Adana/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray, Banvit-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.

(Sakarya/13.00/Balıkesir/15.15/Ankara/17.30)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-BOTAŞ, OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Adana/Mersin/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.30)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin ilk yarısı Maliye Piyango-Tokat Belediye Plevne, Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe arasında yapılacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Bursa/15.00/16.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 2 maçla tamamlanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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