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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- 15 Temmuz'un üçüncü yılı

- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop anma törenine katılacak.

(TBMM/11.00)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret edecek, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde yer alacak ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak.

(Ankara/09.00/16.00/18.00)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ’nin anma etkinliklerine iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.

(Ankara/10.30)

- TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak.

(TBMM/14.00)

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/11.45)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/15.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) yapılacak törene iştirak edecek.

(Üsküp)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde eylülde gerçekleştirilecek "Uluslararası Anti Darbe Hekatonu" basın lansmanı Harbiye Hilton'da düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)


SPOR

1- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte)

2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Flour-Albi arasındaki 10. etap yarışıyla devam ediyor.

3- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.30)


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
  1. 15 Temmuz 2019 gündem özeti
  2. GÜNDEM ÖZETİ

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