0553 313 94 23

GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

15 Eylül 2019 Pazar 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.

(Ankara//10.00/11.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak.

(Tunus)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)


GÜNCEL

1- YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.

- Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.

(Muğla/09.00/14.15)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/15.00)

3- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.

- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.

- Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.

(Pekin/15.00/11.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.

- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30)

5- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Rize/17.00/Denizli/Trabzon/20.00)

6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.

(Bursa/İstanbul/16.30/Adana/İzmir/19.00)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

8- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/15.00)

9- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.


***


Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 00:01
  1. 15 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
  2. gündem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı
    1. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens..
    2. Suudi Arabistan petrol üretimini..
    3. Trump, Prens Selman'ı aradı: Olan bize..
    4. C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan..
    5. Dikkat: 'Profilime kim baktı' tuzağına..
    6. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    7. Yurdun birçok bölgesine 'sağanak'..
    8. Badmintonda 2 madalya
    9. PSV Eindhoven farklı kazandı
    10. Barcelona, Valencia'yı farklı yendi
    11. Paralimpik milli yüzücülerin hedefi..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019
    13. "Miryokefalon Savaşı'nın 843. Yılı"..
    14. Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel..
    15. Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?
    16. "Ayrılmak istedim"
    17. Milli ve yerli turbo motorda sıra seri..
    18. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    19. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    20. Erzincan'da kamyonet ile otomobil..
    21. Yönetmen İsmail Fidan animasyon..
    22. İsrail güçleri Kudüs'te 46..
    23. Gece acıkınca ne yenir? İşte, gece..
    24. Club Brugge, deplasmanda kazandı
    25. Hindistan'da çatışma
    26. Maçın ardından
    27. İsrail askerleri Kudüs’te 46..
    28. Sadire Anne'den kararlılık mesajı:..
    29. Çankırı halkı depremlerden tedirgin..
    30. Maçın ardından
    Enflasyon tek haneye mi düşüyor? Felaket tellalı Mahfi Eğilmez'den bomba itiraf
    Enflasyon tek haneye mi düşüyor? Felaket tellalı Mahfi Eğilmez'den bomba itiraf
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!