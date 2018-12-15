GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap edecek.



(Denizli/15.00)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kepez Santral Mahallesi ile Çalkaya kentsel dönüşüm alanları, Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi Alanı'nda incelemede bulunacak ve Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Antalya/10.15-17.00)



2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisince düzenlenen STK'ler ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Samsun/11.00)

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi açılışına katılacak.



(Ankara/14.00)



4- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.



(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkmenistan'da 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, temaslarda bulunacak.





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarda bulunacak.

(Doha)



2- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar izlenecek.



(Paris)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



(Riyad/Washington/Ankara)

5- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(Rize/Sivas/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor-Denizlispor müsabakalarıyla sürüyor.

(Eskişehir/Afyonkarahisar/13.30/Balıkesir/Karabük/16.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Gaziantep/17.30/İstanbul/20.00)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın ilk maçlarında Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum, Galatasaray-İstanbul Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/13.00/İstanbul/14.00)



5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Halkbank-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/17.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Çanakkale Belediyespor-Karayolları, Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank, THY-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.

(Çanakkale/14.00/Ankara/16.00/İstanbul/16.30/19.00)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 17. hafta altışar maçla başlayacak.

9- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kashima Antlers (Japonya)- Guadalajara (Meksika), Esperance (Tunus)-El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) maçlarıyla sürüyor.

(El Ain/16.00/19.30)





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