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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı İşgücü İstatistikleri ile temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

(Ankara/14.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalandıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana / 10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.

- Trabzonspor ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı Medical Park Stadı'nda, Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda konuk edecek.

(Trabzon/20.30/Malatya/20.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

4- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Antalya/16.30)


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 00:02
  1. 15 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
  2. gündem

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