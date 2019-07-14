GÜNDEM ÖZETİ / 14 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Valiliğince düzenlenecek şehit yakını ve gazilerle yemek programına katılacak.

(Ankara/18.30)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı Belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

(Kastamonu/13.00/13.30/Çankırı/16.15/17.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çeşme ilçesinde “Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” kapsamında düzenlenecek etkinliğe katılacak.

(İzmir/12.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenecek 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yapılacak.

(10.00/14.30)





SPOR

1- 47. Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/12.30)

2- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İsviçreli Roger Federer karşı karşıya gelecek.

(Londra/16.00)

3- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Etienne - Brioude arasındaki 9. etap yarışıyla sürüyor.

(Fransa)

4- 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Karadağ ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/13.45)

5- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Senegal-Tunus ile Cezayir-Nijerya maçları yapılacak.

(19.00/22.00)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)





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