GÜNDEM ÖZETİ / 14 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Soçi'ye hareket edecek.

(Ankara/10.00)

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatoryum Rus'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Soçi)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6. yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu çalıştaya katılacak.

(TBMM/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına iştirak edecek, Sarar fabrikasını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, engelli ve engelli aileleri ile buluşma programına katılacak.

(Eskişehir/10.00/12.30/16.00/18.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Suriçi'nde incelemelerde bulunacak, Sur esnafını ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle buluşma programına ve seçim irtibat bürosu açılışına katılacak, Kayapınar esnafını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.30/11.30/12.30/14.30/15.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek esnaf buluşmalarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Karapürçek seçim irtibat bürosunun açılışına katılacak, şehit yakınları, gaziler ve muhtarlarla düzenlenecek toplantıya, Hüseyingazi seçim irtibat bürosunun açılışına iştirak edecek, Karapürçek engelli ve yaşlılarla yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/12.00/13.30/15.00/16.30/19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, muhtarlar ve STK'lar ile toplantıda bir araya gelecek, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirmesi toplantısına katılacak, Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile eğitim buluşmasına katılacak.

(Elazığ/09.00/11.00/11.30/14.30/15.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"nda konuşacak, ardından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/09.15)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(14.00)







EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, seçim bürosu açılışına, Kırşehir Belediyesi ile Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü’nün imza törenine katılacak, besiciler ve çiftçilerle bir araya gelecek.

(Kırşehir/11.00-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gümüşhane'de esnafı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediyeyi; Bayburt'ta Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret edecek ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Gümüşhane/09.30-11.00-11.30-13.00-13.45/Bayburt/14.45-15.45-16.30-18.30-19.15)

3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile bu yılın ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısının ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılanması, 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları tamamlanacak.

- Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'daki Shangri-La Bosphorus Otel'de devam ediyor.

3- Basketbolda Ankara'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler Türkiye Kupası maçları sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan maçları yapılacak.

(Ankara/17.30/20.30)

4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 13. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Sopron/20.00)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu ilk maçında Çukurova Basketbol, Polonya temsilcisi Wisla CANPACK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Krakow/20.30)

6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Belçika temsilcisi Knack ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Roeselare/22.30)

7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Galatasaray, Belçika ekibi Lindemans'a konuk olacak.

(Aalst/22.30)

8- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertli takımın son maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgili Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00)





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