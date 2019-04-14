0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

14 Nisan 2019 Pazar 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılacak.

(Ankara/11.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Sydney kentinde temaslarda bulunacak.

(Sydney)

2- Sudan'da askeri darbenin ardından ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.

(Hartum)

3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)



SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona erecek.

- Organizasyonun yedinci ve son gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/16.00/18.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Antalya/Malatya/16.00)

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Polonya'nın Szczecin kentinde sona erecek.

4- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Kardemir Karabükspor-Giresunspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Karabük/14.00/Ankara/16.30/Gaziantep/19.30)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Porsuk Spor Salonu'nda Yunanistan'ı konuk edecek.

(Eskişehir/17.00)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Banvit ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00)

9- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sona erecek.

- Organizasyonun üçüncü gününde İLBANK-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/14.00/16.30)

10- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor ile Ardeşen Gençlik karşılaşacak.

(Kastamonu/15.00)

11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta müsabakaları tamamlanacak.

12- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi şampiyonu, Macaristan'da belli olacak.

- Macaristan temsilcisi Sopron Basket'in ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk takımları karşı karşıya gelecek, üçüncülük maçında Sopron Basket ile Çekya ekibi USK Prag karşılaşacak.

(Sopron/21.30/18.30)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.

(Şangay/09.10)

14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Amerika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Austin/22.00)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 00:00
  1. 14 Nisan 2019
  2. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir ilçeyi karıştıran kavga!
    1. Bir ilçeyi karıştıran kavga!
    2. Nijerya'da yakıt tankeri ile kamyon..
    3. Silahlı kavgada tarafları ayırmak..
    4. Rıdvan Dilmen: 10 sene sonra..
    5. Başkentte kuryelerin kavgasında..
    6. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    8. Karamollaoğlu'ndan yeni 'Çamlıca..
    9. Erman Toroğlu: Başakşehir, Arda Turan..
    10. Yahudi yerleşimciler ve İsrail..
    11. Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El..
    12. Sinan Engin: Galatasaray,..
    13. ABD Yemen meclisini kutladı
    14. Bursa’da feci kaza: 1 ölü
    15. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Nisan 2019
    16. Manchester United'dan kritik galibiyet
    17. Yelken: BAYK Kış Trofesi
    18. Borussia Dortmund kazanmayı bildi! 2-1
    19. Sudan Askeri Geçiş Konseyi üyeleri..
    20. Emre Mor 129 gün sonra...
    21. Maçın ardından
    22. Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız futbolcu..
    23. Kemer’de 3 kişinin yaralandığı..
    24. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    25. Kanada'da İslam karşıtı silahlı grup..
    26. Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu..
    27. Emre Mor, 129 gün sonra Celta'da ilk..
    28. Kayanın üzerinde mahsur kalan 2 çocuk..
    29. Can Bartu için dua okundu
    30. Rıza Kayaalp'in baba evinde..
    Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı: "Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Arap'ım, ne mutlu Kürt'üm" diyerek değil...
    Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı: "Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Arap'ım, ne mutlu Kürt'üm" diyerek değil...
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki daha: Fransa'yı savunmak Tunuslu'ya kalmamalı!
    Türkiye'den Sonia Kirimi'ye bir tepki daha: Fransa'yı savunmak Tunuslu'ya kalmamalı!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza
    Yok böyle bir hırsızlık! Binlerce sahte imza
    Sözde 'tarafsız' medyadan skandal röportaj!
    Sözde 'tarafsız' medyadan skandal röportaj!