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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zamanı Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergisi ve Sempozyumu"nun açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, Malatya Kubbe Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30-22.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paşabahçe'de esnaf ziyareti yapacak, Beykoz'da gençlerle buluşacak, Kağıthane Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.15/15.45/21.00)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı ile BENGÜTÜRK televizyonu ve Türkgün gazetesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/19.00/20.00)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgelerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek.

(Bişkek)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'daki programı kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ile görüşecek ve Banyabaşı Camisi'nde hutbe irat edecek.

(Sofya/10.00/13.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanık hakkındaki dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00)

- İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Zonguldak'taki davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Zonguldak/10.00)


SPOR

1- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor.

2- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki beşinci ve son maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/16.00)

3- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

(Orhei/19.00)

4- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, Fransa'da katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Rennes/21.30)

5- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın beşincilik maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Kandiye/10.00)

6- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun sekizinci gününde C Grubu'nda Jamaika-İtalya, D Grubu'nda ise Japonya-İskoçya ve İngiltere-Arjantin karşı karşıya gelecek.

(Reims/19.00/Rennes/16.00/Le Havre/22.00)

7- Polonya'da gerçekleştirilen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İtalya ile Ekvador karşılaşacak.

(Gdynia/21.30)


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2019

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