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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt ve Erzincan belediyelerini ziyaret edecek, vatandaşlara hitap edecek.

(Bayburt/11.00/11.30/Erzincan/14.45/15.30)


EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak.

- Varank, ayrıca Teknofest Savaşan İHA Yarışması'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/16.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Alanya İlçe Başkanlığı 2. Değerlendirme ve İstişare Programı'nda konuşacak.

(Yalova/15.40/16.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)


GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş temsil edecek.

(Nur Sultan/08.00/15.00)

2- Süper Lig'de 4. haftaya Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/Gaziantep/Antalya/20.00)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda beşincilik maçında Sırbistan-Çekya, yedincilik maçında ise ABD-Polonya karşı karşıya gelecek.

(Pekin/15.00/11.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.

5- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak Muğla'da sürüyor. Organizasyonun üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları geçilecek.

(Muğla/08.00)

6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor-Altay, Altınordu-Eskişehirspor maçlarıyla sürüyor.

(Ankara/15.30/Bolu/İzmir/19.00)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.

8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sürüyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türk Hava Yolları ile Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 3. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 3. hafta 2 müsabakayla başlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
  1. 14 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ
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