GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar izleniyor.





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





SPOR

1- UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor.

- Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere'nin Liverpool takımıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren aynı ülkeden Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/22.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/17.30/19.00)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Partizan maçı öncesi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, Yeni Malatya Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Malatya/18.00/19.30)



4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.



(Tallinn)



5- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla devam edecek.

6- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

(Udine/17.30)









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