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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Ayder'le ilgili bilgilendirme programına katılacak ve alan incelemesinde bulunacak.

(Rize/09.30/11.00/12.30/14.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

(Kastamonu/13.00/13.30/Çankırı/16.15/17.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ünye ve Fatsa belediyelerini ziyaret edecek.

(Ordu/18.30/19.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1- Fenerbahçe ile Boluspor futbol takımları, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bolu/19.00)

2- 47. Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürüyor.

(İstanbul/11.00)

3- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak.

(Londra/15.00)

4- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası İsrail'de başlayacak. Türkiye ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/16.30)

5- 106. Fransa Bisiklet Turu'nda, Macon-Saint-Etienne arasındaki 8. etap yarışı yapılacak.

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Silverstone/16.00)


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:03
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