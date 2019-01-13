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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019

ANADOLU AJANSI

13 Ocak 2019 Pazar 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programı ile "AK Parti Vefa Yemeği"ne katılacak.

(Bursa/14.30/18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Lütfi Elvan Erzincan'da, Erkan Kandemir Zonguldak'ta aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Erzincan/14.00/Zonguldak/14.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.15)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, OGM Ormanspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş, İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/Hatay/16.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Karayolları-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Halkbank, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/Çanakkale/17.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.


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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 00:01
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