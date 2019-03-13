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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019

ANADOLU AJANSI

13 Mart 2019 Çarşamba 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'a gidecek.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'nde STK, sendika temsilcileri ve muhtarlarla görüşecek, Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşacak, Büyükçekmece'de Tapu Dağıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Esenyurt'ta STK temsilcileri, okul aile birlikleri, meslek odaları, iş insanları ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Kırklareli/11.00/14.00/İstanbul/17.00/19.30)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde "Nöbetçi Noterlik Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fethiye Körfezi'nde inceleme yapacak, AK Parti Fethiye Seçim İrtibat Ofisi ile Seydikemer köprü açılışlarına katılacak, TOKİ Anahtar Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(Muğla/13.10/13.30/15.00/16.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cizre Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak, kentte esnafla bir araya gelecek, ziyaretler gerçekleştirecek, Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak.

(Şırnak/10.30-15.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, Okul Profili Değerlendirme Çalışması Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 120'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kara Harp Okulunda düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/16.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boyabat'ta kültür merkezi açılışına ve mitinge katılacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek, Valiliği ziyaretinin ardından seçim programına iştirak edecek.

(Sinop/12.00-19.00)

7- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantılarına katılacak.

(Kastamonu/14.00/Çankırı/17.00)

9- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Düzce İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(Düzce/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi'ne ve Otomotiv Sanayicileri Derneğinin 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaretlerde bulunacak, açılış ve temel atma törenlerine iştirak edecek.

(Çankırı/10.30-17.30)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TÜİK, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin ocak ayı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Valiliği ziyaret edecek, yatırım programı kapsamında devam eden projeleri inceleyecek.

(Bayburt/13.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinde 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin dersine ve Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) açılışına, Cumhur İttifakı MHP Kemer Belediye Başkan Adayı Yusuf Üras’ın proje tanıtım toplantısına katılacak.

(Antalya/11.00/12.00/14.30)

2- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası Avrupa Birliği'nden ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğini oylayacak.

(Londra)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları Barcelona-Olympique Lyon, Bayern Münih-Liverpool karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Barselona/Münih/23.00)

2- Galatasaray Kulübünün mart ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Banvit, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Balıkesir/20.00)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi Ventspils'i Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

(İzmir/20.30)

5- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova, Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Savino Del Bene, Eczacıbaşı VitrA da aynı ülkeden Imoco Volley takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.00/Scandicci/20.30/Conegliano/22.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Karayolları ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/14.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz, Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00/Bursa/17.00/İzmir/19.00)



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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:02
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