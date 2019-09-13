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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biyometrik Veri Sistemi Protokolü İmza Töreni’ne katılacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Zaferi’nin 98. Yıldönümü Kutlama Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, temmuz ayı sanayi üretim endeksini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)


GÜNCEL

1- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) FETÖ yapılanmasına ilişkin 38 sanığın yargılanmasına 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

2- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ikinci maçlarla sürüyor.

- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/18.30)

3- Basketbolda Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın yarı finalinde İspanya-Avustralya ve Arjantin-Fransa karşı karşıya gelecek.

(Pekin/11.00/15.00)

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

5- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak Muğla'da sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilecek.

(Muğla/07.30)

6- TFF 1. Lig'de 4. haftanın ilk maçında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00)

7- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/18.00)

8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları Türk temsilcisi Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde İstanbul'da başlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun ilk gününde Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile Sırbistan ekibi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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