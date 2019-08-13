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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

13 Ağustos 2019 Salı 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)


SPOR

1 - İstanbul'da 14 Ağustos Çarşamba günü sahibini bulacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiltere temsilcileri Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampart ile Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, müsabakanın oynanacağı Vodafone Park'ta ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

- Her iki takım maç öncesi son çalışmalarını aynı statta yapacak.

- UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.15/19.15/18.00/20.00/15.45)

2 - Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/11.00)

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları oynanacak.

- Medipol Başakşehir, evinde 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.30)

4 - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

5 - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

6- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert ile karşı karşıya gelecek.

(Enschede/19.30)

7 - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

8 - Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası, İtalya'nın Udine kentinde son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Milli Takım, Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Udine/15.15)


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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 00:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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