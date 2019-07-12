GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, adliye ve baroyu ziyaret edecek.

(Niğde/11.00-16.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacak.

(Trabzon/10.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği, Ulu Cami'yi, Emirsultan'ı, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Şehir Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/12.15-16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katan Rize'nin Yıldızları Vergi Ödül Töreni"ne katılacak.

(Rize/17.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı sanayi üretimi istatistikleri ile süt ürünleri ve kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sürecek.

(İstanbul/11.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'de devam ediyor. Tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Roger Federer ile Bautista Agut-Novak Djokovic maçları yapılacak.

(Londra)

3- 106. Fransa Bisiklet Turu, Belfort-Chalon-sur-Saone arasındaki 7. etap yarışıyla sürecek.

(Fransa)





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