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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akkent Spor Kompleksi'nde düzenlenecek Bisiklet Dağıtım Töreni ile Festival Park'ta gerçekleştirilecek Gastroantep Festivali'nin açılışına katılacak.

(Gaziantep /15.00/19.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)


EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı"na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/11.00/14.00/14.30/15.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)



GÜNCEL

1- UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi Ülkeler Milli Komisyonları İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)


SPOR

1- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.

- Maçlarını Slovenya'da oynayacak Türk Milli Takımı, C Grubu'nda Rusya ile karşılaşacak.

(Ljubljana/15.30)

2- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris'te başlayacak.

- Rallinin ilk gününde Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenecek seremonik startın ardından şehir merkezinde iki kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirilecek.

(Muğla/18.00)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası, Sırbistan-ABD ve Polonya-Çekya arasında oynanacak 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.

5- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 3 maçla tamamlanacak.







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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
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