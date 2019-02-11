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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2019

ANADOLU AJANSI

11 Şubat 2019 Pazartesi 00:00
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği, huzurevini, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bilim Merkezi'nde "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" programına katılacak, Kozluk Mahallesi'nde KOSGEB'den destek alan kadın girişimciler ile buluşacak.

(Kocaeli/11.00-17.30)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "Usta" isimli tek perdelik oyununu izleyecek.

(Ankara/19.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nallıhan ilçesinde seçim bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.

(Ankara/11.00/12.00/12.15)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da binanın çökmesi sonucu yaralananları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edecek, Dr. Mehmet Öz'ün vefat eden babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz'ün Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/11.30-13.25)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lüleburgaz AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı ile TPAO Batı Çeltek-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 Kuyularının flare yakılma törenlerine katılacak.

(Kırklareli/14.00 /15.00/ İstanbul /17.00 /17.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında Türk Tasarım Danışma Konseyi toplanacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Caracas)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. 

(Halep/İdlib)


GÜNCEL

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- FETÖ davaları

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/08.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanık hakkındaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava, Silivri'de görülecek.

(İstanbul/10.00)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/Sivas/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Gazişehir Gaziantep-Hatayspor, Giresunspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/Giresun/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes-Banvit karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00/20.00)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Rusya temsilcisi Zenit'in teknik direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacakları son 32 turu ilk maçı öncesi Ülker Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.30/18.40)


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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 00:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ/11 Şubat 2019

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